Запуск 12 ноября русскоязычного сайта криптовалютной биржи Huobi и официальную поддержку российских клиентов анонсировали старший директор компании Huobi Global Эдвард Чен и глава российского офиса компании Андрей Грачев.

Кроме службы поддержки клиентов компания Huobi Global намерена запустить в России инкубатор криптовалютных проектов, который займется поиском перспективных стартапов и их продвижением в криптосфере, сообщает Coinlife .

Также компания планирует расширить сотрудничество с ведущими вузами Российской Федерации для внедрения в образовательные программы курсов подготовку специалистов по криптовалютам и блокчейну. Среди партнеров Huobi Global такие вузы, как Плехановский экономический университет, Русская школа бизнеса и Московский государственный институт международных отношений.

Компания Huobi Global также намерена участвовать в развитии майнинг-предприятий на территории России.