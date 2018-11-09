Криптовалютная биржа CEX.io в почтовой рассылке сообщила, что вводит обязательную верификацию пользователей.

В письме говорится, что с самого начала работы на рынке она стремилась к тому, чтобы предлагаемые услуги соответствовали «высоким стандартам традиционных финансовых компаний». При этом в своей деятельности она ориентируется на «прозрачность, безопасность и соблюдение соответствующих регулятивных требований», строго придерживается политики «знай своего клиента» (KYC), а также разработала «эффективные процедуры нормативно-правового соответствия», сообщает ForkLog .

Таким образом, чтобы иметь возможность пользоваться возможностями CEX.io, пользователям будет необходимо пройти верификацию. Кроме личных данных (копии документов и подтверждения адреса проживания), пользователям будет предложено привязать к своей учетной записи аккаунты в соцсетях, что не является обязательным, но может «повысить шансы на успешную верификацию».