Криптовалютная биржа Binance объявила о создании нового подразделения Binance Research, которое будет заниматься составлением корпоративных аналитических отчетов в области криптовалют.

Как говорится в сообщении компании, ориентированный на создание корпоративных аналитических отчетов, Binance Research видит своей целью повышение прозрачности и улучшение качества доступной в криптопростанстве информации, сообщает ForkLog .

Уже доступны два отчета – первый из них посвящен Loom Network, второй – сети GoChain. Следующим должен стать отчет, посвященный платформе Pundi.