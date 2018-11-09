Базирующийся в Магнитогорске (Челябинская область) Кредит Урал Банк предлагает новую «Карту тинейджера» в категории Visa Classic.

Карта выпускается на имя ребенка в возрасте от 12 до 18 лет и предназначена для оплаты школьного питания, проезда на общественном городском транспорте, услуг дополнительного образования, товаров и услуг в торговых сетях, оборудованных POS-терминалами, совершения покупок и платежей в сети Интернет.

Плата за выпуск карты не взимается. Стоимость обслуживания зависит от выбранного пакета: за «Оптимальный» — 70 рублей ежемесячно, за «Максимальный» — 90 рублей ежемесячно, без пакета (с отключением информирования в рамках карты, а также блокировкой транспортного приложения и функционала пропуска через электронную проходную) — 450 рублей в год. Срок действия карты — три года.

По карте возможен кешбэк: 5% — за траты в кинотеатрах, книжных магазинах, местах общественного питания, ресторанах, 2% — в прочих категориях. Максимальная сумма возврата — 200 рублей в месяц.

За снятие наличных в банкоматах и ПВН банка взимается 0,5% от суммы. За снятие в банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1% от суммы, минимум 90 рублей, в ПВН — 1%, минимум 150 рублей, в банкоматах Газпромбанка — 0,5% от суммы.



«Наличие программы лояльности, а также скидки в торгово-сервисных предприятиях увеличивают привлекательность данной карты. Кроме того, карта тинейджера может служить пропуском в школу», — комментирует эксперт по картам Банки.ру Елена Хвостова.

