Команда из семнадцати специалистов  iSimpleLab с 25 по 27 октября принимала участие в тренинге, организованном консалтинговой компанией Bipulse. Обучение на тему «Agile для построения эффективной команды» провели консультанты Алексей Васильев и Александр Новичков. Они рассказали об эффективных способах выполнения проектов в срок, об организации работы и распределении усилий команды. Очень ценным были практические примеры применения  Agile, которые приводили консультанты.

Во время тренинга специалисты iSimpleLab сосредоточились на изучении инструментов, необходимых для управления проектами по методике Agile, с применением адаптивного подхода к разработке ПО, способов устранения проблем с использованием Scrum и eXtreme Programming (XP) и других гибких методологий.

Тренинг помог систематизировать знания и найти применение новым инструментам, которые ранее использовались специалистами компании интуитивно. Полученные навыки, безусловно, поспособствуют команде iSimpleLab в улучшении качества реализации проектов, в повышении скорости разработки ПО, сделав продукт компании еще более востребованным на рынке, а бизнес — успешным.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум  ideas Consulting and Management (iCAM Group), который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 это новая современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group