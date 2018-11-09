Команда из семнадцати специалистов iSimpleLab с 25 по 27 октября принимала участие в тренинге, организованном консалтинговой компанией Bipulse . Обучение на тему «Agile для построения эффективной команды» провели консультанты Алексей Васильев и Александр Новичков. Они рассказали об эффективных способах выполнения проектов в срок, об организации работы и распределении усилий команды. Очень ценным были практические примеры применения Agile, которые приводили консультанты.

Во время тренинга специалисты iSimpleLab сосредоточились на изучении инструментов, необходимых для управления проектами по методике Agile, с применением адаптивного подхода к разработке ПО, способов устранения проблем с использованием Scrum и eXtreme Programming (XP) и других гибких методологий.

Тренинг помог систематизировать знания и найти применение новым инструментам, которые ранее использовались специалистами компании интуитивно. Полученные навыки, безусловно, поспособствуют команде iSimpleLab в улучшении качества реализации проектов, в повышении скорости разработки ПО, сделав продукт компании еще более востребованным на рынке, а бизнес — успешным.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group