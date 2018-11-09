Приложение значительно упрощает акцепт платежей и избавляет от необходимости использовать флешку для цифровой подписи документов. Например, с помощью PayControl руководитель может дополнительно акцептовать платежи находясь в командировке. В момент подтверждения платежа на экране телефона клиент видит все реквизиты платежа: номер, сумму, дату, счет получателя и т.д.

Пользователям предоставляется возможность работы в 2-х режимах: онлайн и оффлайн. В онлайн режиме для подтверждения операции достаточно нажать кнопку «Подтвердить» в мобильном приложении PayControl. В оффлайн режиме с помощью приложения PayControl нужно отсканировать QR-код с экрана компьютера и ввести полученный цифровой код в соответствующее поле в системе «Ак Барс Бизнес Онлайн».

Для подключения приложения необходимо обратиться в офис Банка и оформить заявление.

Скачать бесплатное мобильное приложение PayControl можно в магазинах приложений AppStore или Google Play .