Канадская блокчейн-компания DMG Blockchain Solutions объявила о запуске майнингового центра, который начнет работу с 60 МВт потребляемой мощности, а в последующем она будет увеличена до 85 МВт.

Как сообщает Anycoin , объект, расположенный в провинции Британская Колумбия будет использовать «зеленую» электроэнергию, вырабатываемую на гидроэлектростанциях. При этом никакого негативного влияния на энергетические потребности местных общин он не окажет, уверены в компании.

Создание майнингового центра, включая строительство собственной дороги и электроподстанции, заняло у DMG почти год.