Из-за большого количества различной информации вокруг технологии блокчейн компании предпочитают отказываться от этого термина в своей деятельности, отдавая предпочтение определению «технология распределенного реестра» (DLT), говорится в отчете аналитической фирмы Forrester Research.

Злоупотребление известностью блокчейна приводит к тому, что фирмы занимаются «переупаковкой» существующих сервисов или же применяют его к проектам, лишенным основополагающих компонентов технологии, сообщает ForkLog .

Таким образом, аналитики предполагают, что DLT будет развиваться по принципу «осторожного прогресса», пока не стабилизируется доход поставщиков программного обеспечения от ее внедрения.