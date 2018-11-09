Россия добивается снятия санкций с КНДР в банковском секторе, но США не дадут этого сделать. Об этом заявила в четверг журналистам постпред США при ООН Никки Хейли по итогам созванных по российской инициативе консультаций Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

«Чего они добиваются — это снятия санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать», — сказала она. По словам Хейли, «это именно то, что они [Россия] не выполняют». «Так что теперь мы точно знаем, что они пытаются сделать, и не допустим этого».

В МИД РФ не раз отрицали обвинения в адрес Москвы в нарушении действующего в отношении Пхеньяна санкционного режима, заявляя об их безосновательности.

Совет Безопасности ООН по российской инициативе провел в четверг заседание по санкциям в отношении КНДР. Как сообщили ТАСС дипломатические источники в ООН, темой заседания стали гуманитарные изъятия из санкционного режима. На данный момент на рассмотрении находится шесть запросов от различных организаций о возможности доставки товаров гуманитарной необходимости в КНДР, информировал один из европейских дипломатов.