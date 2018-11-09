Это один из ключевых объектов долгосрочной инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса «Омский бекон», финансируемой с участием Альфа-Банка. В торжественной церемонии открытия станции принял участие губернатор, председатель правительства Омской области Александр Бурков.

Глава региона высоко оценил работу, которая проводится на всех омских предприятиях Группы «ПРОДО». «Мы сегодня находимся на совершенно новом, современном объекте. Станция оснащена по последнему слову техники. Она реально демонстрирует тенденцию цифровизации сельского хозяйства, – отметил Александр Бурков. – Для Группы «ПРОДО» модернизация – это сохранение высокой продуктивности при производстве мяса, а для региона – снижение цены на свинину за счет роста поголовья свинокомплекса. В России сейчас не много таких производителей, как «ПРОДО», наладивших полный цикл – от производства свинины до прилавков магазинов. Для нашего региона важен такой игрок, который не просто выращивает сырье, а сам перерабатывает и продает продукцию в торговые сети. Ведь это вопрос объемов налоговых поступлений в бюджеты как муниципальных районов, так и области».

В комплексе объектов станции искусственного осеменения (СИО) – сблокированный дезинфекционный барьер с проходной и рампой перегрузки животных, основной корпус хрячника с современной лабораторией и корпус карантина, а также вся необходимая инфраструктура для работы комплекса: котельная, канализационная и водопроводная насосные станции, трансформаторная подстанция. В конце ноября 2018 года на СИО из Знаменского селекционно-гибридного центра Орловской области прибудет первая партия элитных хряков. Основным поставщиком оборудования и расходных материалов для искусственного осеменения животных станции выбран мировой лидер − компания «Минитюб» (Германия).

В июле 2018 года завершена масштабная реконструкция промышленного комплекса «Чунаевский» на 3150 свиноматок. В числе объектов первой очереди – четыре корпуса адаптации и доращивания, корпус откорма – самый большой по площади, более 22 000 кв. метров, а также пункт перегрузки кормов. В октябре 2017 года «Чунаевский» принял первых элитных животных голландской генетики «Хайпор», которые доставлены из Знаменского и Уфимского селекционно-гибридных центров. В апреле 2018-го от этих животных получены первые товарные гибриды, а уже в октябре партия отправлена на мясоперерабатывающее предприятие – «Омский бекон» (Калачинск). Единовременное содержание поголовья ПК «Чунаевский» составит 46 000 голов.

«Омский бекон» – важнейшее звено в структуре Группы «ПРОДО». Изменения, которые происходят на нашем свиноводческом предприятии, позволят Производственному комплексу сделать огромный шаг на пути повышения конкурентоспособности, улучшения качества продукции и удовлетворения запросов потребителей», – отметил генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин.

Для финансирования инвестиционной программы привлечены заемные средства. Кредитные линии Альфа-банка в размере 7,35 млрд рублей на модернизацию, реконструкцию и расширение производства АО «Омский Бекон» одобрены Министерством сельского хозяйства РФ в рамках федеральной Программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Средства выделяются в два этапа. Общий срок финансирования в рамках договоров – 8 лет.

Следующим важным этапом проекта модернизации станет запуск в III квартале 2019 года племенного репродуктора в селе Калинино Омского района на 1700 свиноматок. На площади 50 гектаров возводятся десять производственных корпусов для содержания животных, а также сопутствующие объекты инженерной и технологической инфраструктуры. Основная функция племенного репродуктора – выращивание качественного ремонтного поголовья для воспроизводства стада промышленных комплексов.

Для реализации проекта модернизации «Омского бекона» использованы лучший мировой опыт и практика свиноводства, включающие строительные и технологические решения, современное оборудование, достижения в области генетики, ветеринарной защиты и биобезопасности.

Весь комплекс объектов модернизации оснащен современным оборудованием немецкой компании Big Dutchman – это станочное оборудование, системы поения, кормления, автоматического поддержания микроклимата, а также силосы для хранения и перегрузки кормов. Поставщик племенного свиноводческого материала – голландская компания Hypor, один из мировых лидеров на этом рынке. Меры биобезопасности всех объектов будут соответствовать IV компартменту – самому высокому уровню биологической защиты. Внедрение инновационных и ресурсосберегающих технологий и оборудования обеспечит конкурентоспособность и экономическую эффективность производства.