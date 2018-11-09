Ожидаем снижение российского рынка на открытии торгов на фоне снижения на 0,9-2,4% фьючерсов на азиатские фондовые индексы из-за установления финансовым регулятором Китая квот в 50% от общего объема корпоративных кредитов банков, которые будут направлены на кредитование частных компаний с целью поддержать их на фоне торговой войны и увеличения дефолтов по долгам. Кроме того, FOMC ФРС США подтвердил, что продолжит поднимать ставку в ответ на рост экономики, что привело к боковой динамики торгов SP500 в четверг и держит в слабом минусе (-0,1%) фьючерсы на американские индексы утром в пятницу.

Индекс доллара растет, что играет против рубля. Повлияло и заявление главы ЦБ РФ об оперативном повышении ключевой ставки в сентябре, чтобы ограничить инфляционные риски в ближайшем будущем. Инвесторы восприняли это неоднозначно: кривая доходности ОФЗ выросла по всем отрезкам, на 6-12 б.п., от 7,6% на коротком сроке, до 8,85 на длинном. Это также привело к укреплению доллара против рубля на 1,1% до 66,9. Мы полагаем, что такой тренд сохранится в пятницу. Но в ожидании заседания комитета по мониторингу сделки ОПЕК «плюс» в воскресенье, где будет обсуждаться вопрос по продолжению снижения объема добычи, котировки нефти могут пойти в рост.