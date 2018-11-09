Новые поправки к закону «О защите конкуренции» заработают к 1 января 2020 года, рассказал глава ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу РБК. Он отметил, что сроки принятия поправок зависят от позиций Госдумы и депутатов, а также отношения политических партий к законопроекту.

По его словам, поправки поддерживает большинство рыночных структур, работающих в IT-сфере. Если правительство окончательно одобрит законопроект, он будет закончен к весне 2019 года, пояснил глава ФАС. «Как обычно, для сложных законов дается не меньше трех месяцев, а то и полугода переходного периода до вступления его в силу. То есть полноценно, я думаю, что к 1 января 2020 года он заработает и будет приносить свое благо», — прогнозирует он.

В интервью Артемьев затруднился уточнить, что не понравилось Минэкономразвития больше всего. «Вообще говоря, они должны писать законы. Если мы за них работаем, то поменьше критики, побольше бы конструктива», — указал он. По его словам, смысл пятого антимонопольного пакета заключается в том, чтобы соответствовать тем вызовам, которые предлагают четвертая промышленная революция и совершенствование информационных систем. «Если раньше жулики собирались где-то в бане и подписывали картельное соглашение повышения цен, то сейчас это делают роботы через Интернет. И мы уже ловим этих «цифровых мышей». Как правильно сказал один из моих заместителей, нам нужно построить цифрового кота, для того чтобы поймать цифровых мышей», — сказал Артемьев.

Весной 2018 года против законопроекта выступил интернет-холдинг Mail.Ru Group. Его гендиректор Борис Добродеев написал письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором указал, что поправки продвигают интересы «отдельной незначительной части интернет-бизнеса» и помешают развитию в России компаний в области интернет-коммуникаций, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. В октябре 2018 года пятый антимонопольный пакет получил отрицательный отзыв от Минэкономразвития . Сейчас законопроект дорабатывается в рабочей группе по цифровой экономике при правительственной комиссии. Как сообщала ФАС 29 октября, в целом группа одобрила новый вариант законопроекта.