Количество частных банков в российской экономике будет увеличиваться по мере ослабления санкционного давления. Такое мнение глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев высказал в интервью телеканалу РБК.

По его словам, в условиях санкций консолидация банковского сектора была неизбежна.

«Мы подписали с ЦБ специальную программу развития конкуренции. Мы понимаем, что в условиях санкционного давления это был неизбежный вариант, когда пришлось переводить и оборонный блок, и многие другие смежные сферы в несколько банков — другого просто невозможно было себе представить. Не мы это затеяли, но это просто естественный ответ, и другого ответа у нас просто не было. Но мы договорились [с ЦБ], что по мере ослабления этих обстоятельств частные банки будут возвращаться все больше и больше в экономику, это правильно, и она [глава Банка России Эльвира Набиуллина] это поддерживает», — пояснил он.

По словам Артемьева, антироссийская санкционная политика, в частности ограничение доступа к международному финансовому капиталу, «не может быть вечной».

«Я не просто верю, но мы активно это отстаиваем, вносим [предложения] во все нормативные акты, убеждаем ЦБ. Сам ЦБ этого хочет. В данном случае меня мало интересует, что хотят эти пять банков. Нужно, чтобы новые подряды, интересные финансовые продукты, новые финансовые схемы затрагивали обязательно частные банки и чтобы частные банки активно работали в экономике. Без них ничего не сделаешь», — сказал он, отвечая на вопрос, верит ли он в сокращение в российском банковском секторе доли банков с государственным участием.