Официальный партнер Russian Internet Week 2018 компания Facebook впервые проведет программу Boost Your Business для малого и среднего бизнеса (МСБ) в России.

Facebook обсудит с предпринимателями возможности развития бизнеса в России в условиях цифровизации экономики, поделится лучшими практиками и историями успеха, а также проблемами, с которыми сталкиваются отечественные компании при построении своего бизнеса в онлайн.

Ожидается выступление руководителя по связям с государственными организациями России в Facebook Ульяны Зининой, регионального директора Facebook, Instagram и Messenger в России Анны-Марии Треневой, специального представителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития малого и среднего бизнеса и его роли в росте экономики страны Дмитрия Пескова, менеджера по работе с малым и средним бизнесом в Центральной и Восточной Европе Марианы Пичинни.

Также представители Facebook и Instagram проведут серию тренингов для МСБ на тему трендов потребительского рынка и особенности видеорекламы, построения бизнеса в условиях мобильной экономики, поделятся рекомендациями по цифровизации бизнеса от владельцев успешного малого и среднего бизнеса в России. Запланированы тренинги на тему повышения продаж с помощью социальных сетей и построения бизнеса, развития его экспортного потенциала в условиях глобального мира и глобальной экономики.