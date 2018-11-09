В III квартале россияне взяли более 181 тыс. автокредитов на рекордную сумму 132,9 млрд рублей. Об этом сообщается в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

«В третьем квартале 2018 года в России было выдано свыше 181 тысячи автокредитов общей суммой на 132,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с третьим кварталом 2017 года данный показатель вырос на 11%», — отмечают аналитики.

Они считают, что к концу года общая сумма автокредитов достигнет исторического максимума и приблизится к отметке 500 млрд рублей.

Рост объема выданных средств обеспечивается в настоящее время за счет интенсивного роста средней суммы выдаваемого автокредита, которая в III квартале 2018 года достигла рекордного уровня в 733 тыс. рублей, что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.

Уровень одобрения заявок на автокредиты остается стабильным на протяжении всего года и составляет 49% от поступивших заявок.