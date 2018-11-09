Чистая прибыль группы ОТП в России в январе — сентябре 2018 года с учетом результатов Touch Bank составила 4,4 млрд рублей, следует из консолидированной финансовой отчетности по МСФО. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом показатель увеличился на 27%.

При этом без учета проекта Touch Bank чистая прибыль достигла 5,1 млрд рублей, отмечается в пресс-релизе ОТП.

С учетом Touch Bank в сравнении с аналогичными показателями за девять месяцев 2017 года чистые комиссионные доходы увеличились на 24% до 4,6 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос на 29%, составив 139,4 млрд рублей. При этом объем розничных кредитов увеличился на 27% до 123,7 млрд рублей, корпоративных кредитов — на 47% до 15,7 млрд.

Портфель розничных депозитов вырос на 13% до 72 млрд рублей, корпоративных — на 34% до 17,3 млрд рублей.

Покрытие резервами просроченного кредитного портфеля увеличилось со 130,3% до 142,3%, а доля просроченных более чем на 90 дней кредитов сократилась с 17,4% до 14,8%.