Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов пятницы, стоимость барреля Brent опустилась ниже 70 долларов впервые с 10 апреля. Стоимость барреля нефти WTI опустилась ниже 60 долларов впервые с 8 марта.

Так, по состоянию на 13:18 мск котировки январских фьючерсов на Brent снижались до 69,86 доллара за баррель. К этому времени котировки декабрьских фьючерсов на нефть WTI в Нью-Йорке понизились на 0,77 доллара и составили 59,9 доллара за баррель.

Цены на нефть остаются под давлением, замечают эксперты. «На рынке сохраняются опасения в отношении того, что послабления по иранским санкциям и рост добычи нефти в США могут привести к избытку предложения сырья», — отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

Они добавляют, что накануне дополнительным поводом для продаж послужило сообщение от Wall Street Journal. По данным издания, власти Саудовской Аравии заказали исследование, в котором будет изучен вопрос роспуска ОПЕК.

Кроме того, продолжают аналитики, укрепивший позиции доллар США по итогам заседания ФРС оказывает дополнительное давление на всю группу сырьевых и рисковых активов.

Внимание рынка в ближайшие дни будет обращено на итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 11 ноября в Абу-Даби. «Членам сделки ОПЕК+ предстоит обсудить возможность ограничения добычи нефти в 2019 году на фоне возросших рисков разбалансировки рынка. В случае получения четкого сигнала о том, что ОПЕК+ сохранит контроль за балансом на рынке и при необходимости сократит добычу, нефтяным контрактам удастся восстановить часть потерь», — заключают аналитики Нордеа Банка.