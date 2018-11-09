После ослабления в августе и сентябре рубль в октябре укрепился к ключевым иностранным валютам на 3,3% в реальном выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2018 года» .

Рубль в октябре укрепился к доллару по сравнению с сентябрем на 2,7% по номинальному и на 3% по реальному курсу (по динамике реального курса Центробанк при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они корректируются). Ослабление российской валюты в сравнении с долларом по отношению к декабрю 2017 года составило 11,1% по номинальному курсу и 10,6% — по реальному.

Средний номинальный курс доллара составил в октябре 65,89 рубля против 67,65 рубля в сентябре.

К евро рубль в октябре подорожал по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% по номинальному и на 4,6% — по реальному курсу. По сравнению с декабрем 2017-го обесценение рубля к евро составило 8,4% по номинальному курсу и 7,1% — по реальному.

Средний номинальный курс евро в октябре равнялся 75,75 рубля против 78,95 рубля в сентябре.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в октябре по сравнению с сентябрем на 3,4%, а по сравнению с декабрем 2017-го — понизился на 6,2%.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в октябре, по оценке ЦБ, вырос по сравнению с сентябрем на 3,3%. Снижение по сравнению с декабрем 2017-го оценивается в 6,4%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.