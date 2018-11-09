Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления банка «Российский Кредит» Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации предоставляемой Центробанку финансовой отчетности, пишет «Коммерсант».

Судебное разбирательство в отношении Парамонова стало первым из процессов по уголовным делам, связанным с «Российским Кредитом». Экс-банкир обвинялся в «фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» (ст. 172.1 УК РФ), Хамовнический райсуд рассматривал его дело восемь месяцев. Процесс завершился неожиданно: Парамонов был оправдан: вину подсудимого, которому грозило наказание до четырех лет лишения свободы, суд счел недоказанной.

Обвинение Парамонова строилось на том, что именно его подпись стоит на фальсифицированной и переданной в Центробанк отчетности о состоянии дел в «Российском Кредите». Регулятор 22 июля 2015 года направил в кредитное учреждение предписание, в котором руководству банка предлагалось сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд рублей и в срок не позднее 15:00 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». Впрочем, это требование Центробанка являлось по сути формальностью, поскольку уже тогда было понятно, что спасти «Российский Кредит» не удастся. Однако из поступившего из банка ответа следовало, что дела в нем обстоят едва ли не идеально. А уже на следующий день у «Российского Кредита» отозвали лицензию в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)».

Вскоре после этого Парамонов стал фигурантом уголовного дела, которое было выделено Следственным комитетом России (СКР) из «большого» дела о хищениях в банке, основным фигурантом которого является Анатолий Мотылев. Кстати, сам Парамонов и на следствии, и в суде утверждал, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» он направлял в Центробанк по указанию Мотылева.

Впрочем, этот оправдательный приговор никак не скажется на ходе расследования в отношении скрывающегося в Великобритании бывшего владельца «Российского Кредита» и ряда других банков Анатолия Мотылева. СКР продолжает расследовать в отношении него сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).