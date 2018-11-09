Бинбанк совместно с АО «Электронная Москва» реализовал проект по изготовлению электронной подписи для клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса.

При открытии расчетного счета менеджер кредитной организации предлагает предпринимателю оформить электронную подпись, и в случае согласия — направляет данные клиента партнеру, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск электронной подписи для клиентов Бинбанка осуществляется по специальной цене.

По словам директора департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрея Возмилова, дополнительный сервис по предложению квалифицированной усиленной подписи позволит клиентам Бинбанка не только экономить время и средства, но и использовать в повседневной работе один из самых передовых и технологичных инструментов.