Банк «Зенит» предупредил клиентов о временных ограничениях в работе ряда офисов и сервисов в связи с техническими работами.

«Зенит» планирует техническое обновление интернет-банка и мобильного приложения «Зенит Онлайн». В связи с этим с 22:00 10 ноября до 22:00 11 ноября (московское время) будут недоступны операции со счетами, вкладами, кредитами. БЦ «Сибирь» будет работать в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

11 ноября офисы банка будут закрыты, а операционные кассы вне кассового узла Москвы и Санкт-Петербурга будут работать с ограничениями: будут недоступны денежные переводы с использованием систем «Город», Western Union и «Золотая Корона», операции со счетами и вкладами. При этом банковские карты, банкоматы и терминалы будут работать в штатном режиме, подчеркивают в банке.

«Рекомендуем пополнить карты, внести средства в счет погашения кредитов, а также совершить все необходимые платежи и переводы заранее. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении.