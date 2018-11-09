Агентство по страхованию вкладов 12 ноября начинает выплату страхового возмещения клиентам столичного Инкаробанка, чья лицензия была отозвана 31 октября текущего года. Сообщение для вкладчиков публикует департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств Инкаробанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,6 млрд рублей могут обратиться порядка 1,9 тыс. вкладчиков, в том числе 28 клиентов со счетами для предпринимательской деятельности (они получат в общей сложности около 1,9 млн рублей).

В течение не менее чем года прием заявлений на компенсации, иных документов и выплату страховки будет осуществлять Почта Банк (см. адреса пяти офисов , в которые можно обратиться). Далее до дня завершения ликвидационных процедур в отношении Инкаробанка выплаты продолжатся либо через банк-агент, либо через само АСВ, о чем агентство уведомит дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитано в рублях по курсу Банка России на 31 октября 2018 года.