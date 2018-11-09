Китайская компания в сфере электронной коммерции Alibaba намерена в будущем сделать облачные технологии своей основной сферой деятельности, сообщил генеральный директор компании Чжан Юн.

По его словам, облачные технологии являются долгосрочной стратегией компании. Каждый бизнес-проект в будущем будет осуществляться за счет облачных технологий, подчеркнул Чжан Юн и добавил, что Alibaba готова создать облачную инфраструктуру для новой цифровой эры и тем самым поддержать все сферы бизнеса в переходе «в цифру», сообщает ТАСС .