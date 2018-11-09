Средства предназначены для финансирования инвестиционного проекта по реконструкции, модернизации и расширению производства свиноводческого предприятия «Омский бекон», расположенного в Омской области.

Кредитные линии одобрены Министерством сельского хозяйства РФ в рамках федеральной программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Срок финансирования составит 8 лет.

АО «Омский бекон», входящее в состав Группы «ПРОДО», занимает сегодня 72% рынка промышленного производства свинины Омской области. Реализация проекта позволит укрепить рыночные позиции предприятия: заместить устаревшие мощности и нарастить объемы производства.

При поддержке Альфа-Банка «Омский Бекон» станет одним из самых современных в России свиноводческих хозяйств. Инвестиционный проект подразумевает создание комплекса полного цикла, включая строительство станции искусственного осеменения на 150 хряков, племенного репродуктора на 1700 свиноматок и частичную реконструкцию свинокомплекса «Чунаевский».

«Омский бекон» – важнейшее звено в структуре Группы «ПРОДО». Изменения, которые происходят на нашем свиноводческом предприятии, позволят сделать огромный шаг на пути повышения конкурентоспособности и удовлетворения запросов потребителей», – отметил генеральный директор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин.

«Сотрудничество Альфа-Банка с Группой «ПРОДО» насчитывает порядка 10 лет. В том числе, мы активно поддерживаем инвестиционные проекты Группы. Мы рады внести вклад в модернизацию производства «Омский бекон», создание новых рабочих мест и повышение качества продовольственной продукции в регионе», – подчеркнул член Правления Альфа-Банка Максим Першин.

Ранее с участием кредитных средств Альфа-Банка Группой «ПРОДО» был реализован проект модернизации «ПРОДО Птицефабрики Калужской», продолжается модернизация «ПРОДО Птицефабрики Пермской».