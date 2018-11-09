Законопроект о страховании средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) может быть принят во втором и третьем чтении до конца 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Процесс идет, и установка такая, чтобы до конца года все это дело добить. Второе и третье (чтение). Я надеюсь на это», — сказал он.

В первом чтении законопроект был принят летом 2017 года. Ко второму чтению предлагались поправки, так как в первоначальном варианте было несколько спорных вопросов. Первый из них: кто будет оператором компенсационного фонда, из которого российские инвесторы будут получать выплаты в случае краха компании, в которой открыт ИИС. В документе было прописано Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас осуществляет выплаты вкладчикам рухнувших банков. Но Минфин и ЦБ были категорически против, так как для граждан это создаст ложную гарантию, что их инвестиции застрахованы государством.

При этом в законопроекте прописано, что страховым случаем может быть аннулирование лицензии профучастника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего, депозитария), отзыв у страхователя, являющегося кредитной организацией, лицензии ЦБ на осуществление банковских операций, а также введение ЦБ моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя, являющегося кредитной организацией. Инвестиционные риски и снижение стоимости инвестиций страховаться не будут.

Второй спорный вопрос: кто и в каком размере будет вносить средства в компенсационный фонд. Несмотря на то что законопроект принят в первом чтении, в нем нет расчетов, сколько средств должны внести профучастники рынка ценных бумаг в компенсационный фонд. Минфин против выделения на это средств из бюджета, кредиты от ЦБ не предусмотрены, следует из законопроекта.

«Надо, чтобы не были против участники, в первую очередь Сбербанк», — сказал Аксаков. Он уточнил, что нормы по защите инвесторов могут заработать не сразу.