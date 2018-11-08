В Москве с интересом наблюдают за спектаклем в США вокруг инициирования новых санкций против РФ, в том числе по делу Скрипалей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В Москве с интересом наблюдают за спектаклем в США вокруг инициирования новых санкций против РФ, в том числе по делу Скрипалей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее представитель Госдепартамента США Роберт Палладино проинформировал конгресс, что Россия не выполнила требования, предписанные в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием». Он сообщил, что по мере продвижения США будут следовать предписанным обязательствам в рамках этого закона. Говоря о санкциях, Палладино отметил, что Вашингтон в настоящее время изучает возможный эффект вводимых новых антироссийских санкций и проводит по этому поводу консультации с конгрессом США.
«Мы, конечно, с интересом наблюдаем за спектаклем, который продолжает разыгрываться в Соединенных Штатах Америки», — заявила Захарова. «Мы уже привыкли к такой постановке вопроса, для нас она не является новой. Мы понимаем подтекст — он связан и с политикой сдерживания, и, конечно, с целым ворохом внутриполитических проблем в США», — добавила она.
Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа в рамках американского закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» от 1991 года. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. РФ эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.
После того как американская сторона постановила, что РФ не предоставила необходимые Вашингтону доказательства, согласно закону, запускается процедура введения второго пакета санкций.
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