Расширение сети Юнистрим, несомненно, будет очень полезно для жителей Вьетнама, работающих в других странах и направляющих переводы на родину — семье и близким. Выгодные тарифы сочетаются со скоростью перевода. Деньги можно получить наличными, в долларах, евро, а также в местной валюте.

Эта новость наверняка порадует и туристов, отправляющихся на морские курорты Вьетнама, которые с каждым годом становятся всё популярнее. Рады будут и путешественники, изучающие достопримечательности вьетнамских городов, отправляющиеся в этнографические туры. Ведь теперь, если возникнет необходимость в деньгах, их легко можно будет получить переводом через Юнистрим в любом отделении SeaBank, а они есть не только в крупных городах, но и во многих населенных пунктах в глубинке.

— Юнистрим активно расширяет свое присутствие в Азии, — утверждает председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Это огромным рынок, где востребованы финансовые услуги, связывающие регион с Европой и Россией. Партнерство с SeaBank, а в ближайшем будущем — с Почтой Вьетнама — позволит нам распространить своё предложение на всю эту страну. Чтобы получить перевод через Юнистрим, не придется ехать далеко: подключая партнеров с широкой сетью отделений, мы повышаем доступность наших услуг в самых удаленных городах и поселках.