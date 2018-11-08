Система денежных переводов Юнистрим, уже имеющая 3788 пунктов обслуживания во Вьетнаме, расширяется. Очередным партнером системы стал вьетнамский банк SeaBank со 162 филиалами.
Расширение сети Юнистрим, несомненно, будет очень полезно для жителей Вьетнама, работающих в других странах и направляющих переводы на родину — семье и близким. Выгодные тарифы сочетаются со скоростью перевода. Деньги можно получить наличными, в долларах, евро, а также в местной валюте.
Эта новость наверняка порадует и туристов, отправляющихся на морские курорты Вьетнама, которые с каждым годом становятся всё популярнее. Рады будут и путешественники, изучающие достопримечательности вьетнамских городов, отправляющиеся в этнографические туры. Ведь теперь, если возникнет необходимость в деньгах, их легко можно будет получить переводом через Юнистрим в любом отделении SeaBank, а они есть не только в крупных городах, но и во многих населенных пунктах в глубинке.
— Юнистрим активно расширяет свое присутствие в Азии, — утверждает председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Это огромным рынок, где востребованы финансовые услуги, связывающие регион с Европой и Россией. Партнерство с SeaBank, а в ближайшем будущем — с Почтой Вьетнама — позволит нам распространить своё предложение на всю эту страну. Чтобы получить перевод через Юнистрим, не придется ехать далеко: подключая партнеров с широкой сетью отделений, мы повышаем доступность наших услуг в самых удаленных городах и поселках.
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