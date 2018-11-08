Эффект мундиаля проявился в росте продаж (27% респондентов), увеличении числа клиентов (19%), росте выручки и прибыли (11%), появлении новых партнеров или инвесторов (3%), оживлении спроса в целом (3%).

Наиболее часто позитивное влияние ЧМ-2018 отмечали предприниматели, занятые в сфере розничной торговли, общественного питания, рекламы и маркетинга, такси, гостиничного бизнеса.

В то же время часть предпринимателей признали, что мундиаль повлиял на их бизнес негативно (12% в городах, принимавших ЧМ, и 8% - в других городах).

Наиболее часто упоминаемые проблемы: падение продаж и заказов, снижение спроса (28%), ограничения движения (13%), задержка поставок/ проблемы с логистикой (8%), введение ограничений государственными проверяющими службами (8%), замедление работы/ производства (6%), повышение цен на топливо/ акцизы (5%).



Впечатления предпринимателей, работающих в одной отрасли, диаметрально отличаются.



В розничной торговле и заведениях общественного питания одни предприятия испытали значительный приток клиентов и подъем:

Выручка увеличилась в три раза

Поднялись продажи за счет приехавших болельщиков

Эмоциональный подъем клиентов и сотрудников



Другие столкнулись с падением спроса и оттоком клиентов:

Все ушли смотреть футбол. Продажи упали

Многие жители города уехали отдыхать на время проведения ЧМ по футболу. А приезжим туристам не интересен наш продукт, в связи с этим был спад продаж на время проведение Чемпионата

Снижение продаж, все смотрели футбол и не хотели работать

Внеплановая проверка Роспотребнадзора, якобы связанная с посещением болельщиками нашего заведения. Болельщики его не посещали (у них маршрут: фанзона, стадион, Невский, аэропорт). Иногородние в дни проведения чемпионата не поехали - дорого, цены взлетели. Местные тоже не посещали - сидели у телевизоров или в спорт-барах.



Противоположные впечатления и в строительном секторе:

Перед началом чемпионата повысился спрос на строительные и отделочные материалы.

Благодаря визиту зарубежных болельщиков возросло количество заказов, связанных с обустройством внешних фасадов зданий и облицовочных работ в кафе и увеселительных заведениях.

Большое количество проектов строительства было заморожено ввиду отсутствия финансирования из-за перераспределения денежных потоков на стройки чемпионата.

Заморозка строительства, проблемы с доставкой грузов, больше контроля со стороны властей.



В секторе грузоперевозок проблем было больше:

Ужесточение условий приемки грузов, задержки сроков, перекрытие дорог.

Задержка доставки грузов из Китая и стран Европы на месяц, груз месяц растаможивался в связи с загрузкой таможенных служб.

Были перебои с поставками сырья. Из-за дефицита выросли цены на сырье и по окончании чемпионата мира обратно не опустились.



Практически все предприниматели, занятые в гостиничном бизнесе и службах такси, довольны эффектом мундиаля:

Много иностранцев, которых мне и моим ребятам довелось перевозить. Щедрые ребята!

Нами создан небольшой таксопарк, за месяц чемпионата мира наговорились с болельщиками по-английски больше, чем за все предыдущую жизнь. Гости были очень приветливы и контактны и счастливы, что посетили Россию.

Полная заполняемость гостиницы гостями Чемпионата мира, и это было замечательно!



«Результаты опроса позволяют говорить, что далеко не все собственники и руководители предприятий могут быстро адаптировать бизнес к таким масштабным событиям, как прошедший в России в этом году Чемпионат Мира - с наплывом сотен тысяч гостей, изменениями логистических маршрутов, усилением мер безопасности и регулирования и прочими изменениями, связанными с глобальным мероприятием. Это требует от предпринимателей определенных знаний и опыта в управлении, маркетинге и организации бизнеса - надо менять ассортимент и уровень сервиса под вкусы и потребности многочисленных туристов, нужно заранее готовиться к изменениям в логистике, нужно соответствовать ожиданиям потребителей и быть готовым к проверкам надзорных органов и строгим мерам безопасности. Российскому бизнесу, особенно малому, не хватает экспертизы, чтобы быстро менять организацию бизнеса и получать максимальную отдачу от проведения таких мероприятий. Это неудивительно: ЧМ-2018 – это первое в истории современной России мероприятие глобального масштаба, которое прошло в 11 российских городах. К нему готовился весь бизнес, но у малых предприятий не всегда хватает ресурсов. Альфа-банк проводит обучающие семинары для предпринимателей по всей стране, и мы будем включать в них специальные тренинги, приглашать специалистов, обладающих должной экспертизой», - комментирует Ирина Анохина, директор по развитию малого бизнеса Альфа-Банка.



Справка: Альфа-Банк провел опрос в сентябре 2018 года. В опросе участвовало более 3 700 клиентов- собственников и руководителей предприятий малого бизнеса (выручка до 90 млн рублей в год).

Из них более 2 000 клиентов, работающих в городах проведения ЧМ-2018 (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Сочи, Волгоград, Калининград, Саранск).

Респонденты представляют основные отрасли, в которых занят российский малый бизнес, - розничная и оптовая торговля, строительство, IT, маркетинг и бизнес-услуги, производство, грузоперевозки.