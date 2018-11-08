ВТБ и ФНС России договорились с 1 января 2019 года о налоговом мониторинге, который заменит традиционные налоговые проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика.

Также участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации, говорится в сообщении ВТБ.

По словам руководителя Налоговой службы Михаила Мишустина, в портале налоговый орган может удобно работать не только с налоговой отчетностью, но и с отчетностью, представляемой в ЦБ РФ.