Группа ВТБ в результате продажи своего страхового бизнеса «СОГАЗу» увеличит комиссионный доход. Об этом заявил в ходе телефонной конференции директор управления по работе с инвесторами ВТБ Леонид Вакеев, передает ТАСС.

«Отчуждение «ВТБ Страхования» существенно увеличит чистый комиссионный доход, который мы увидим в отчетности группы после деконсолидации», — сказал он. По словам менеджера, основной эффект от этого проявится в 2019 году; в IV квартале 2018 года он проявится не в полном объеме.

ВТБ и «СОГАЗ» 31 октября сообщили о закрытии сделки по объединению страховых бизнесов: «СОГАЗ» покупает компанию «ВТБ Страхование» и ее дочерних страховщиков по страхованию жизни и ОМС, а ВТБ получает по сделке денежную компенсацию и 10% в объединенной компании. Финансовые условия сделки не раскрываются. Объединенная компания, которая будет работать под брендом «СОГАЗа», станет крупнейшим страховщиком на рынке РФ за всю его историю.

Комиссионный доход вырастет за счет комиссий за распространение страховых продуктов, следует из слов Вакеева. ВТБ продолжит сотрудничать с объединенной страховой компанией в сфере кросс-продаж: клиентам группы будут предлагаться страховые продукты, а клиентам «СОГАЗа» — банковские продукты.



За девять месяцев 2018 года ВТБ получил 69,4 млрд рублей чистого комиссионного дохода (рост на 3,6%), следует из отчетности банка по МСФО. Чистая прибыль розничного страхового бизнеса выросла на 39,5%, до 20,8 млрд рублей.