На «ВТБ Украина», который контролирует российская группа, наложены юридические ограничения, мешающие распоряжаться активом, в том числе ликвидировать его. Об этом журналистам заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Топ-менеджер напомнил, что в сентябре суд Киева наложил обеспечительные меры на акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа.

«Мы получили арест акций, ограничения по реорганизации или ликвидации нашего банка на Украине и самое важное — ограничение на продажу любых активов, что в принципе серьезным образом ограничило восполнение ликвидности от продажи тех или иных активов, которые были изъяты в рамках урегулирования задолженности», — пояснил Олюнин ситуацию с «ВТБ Украина».

Решение киевского суда оспаривается. Если ограничения будут сняты, то «ВТБ Украина» продолжит работу. Сохранение прежнего вердикта в силе может негативно повлиять на финансовую устойчивость кредитной организации.

«Мы не исключаем возможность ухудшения в дальнейшем ситуации с ликвидностью. С точки зрения сдачи лицензии нашим банком на Украине по аналогии с нашим другим дочерним банком, БМ Банком, условием для сдачи лицензии является выполнение всех своих обязательств перед вкладчиками. В силу этих юридических ограничений мы с банком «ВТБ Украина»