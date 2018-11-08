Покупку 85% обыкновенных акций и 9,6% привилегированных акций банка «Возрождение» ВТБ оценил в 9,7 млрд рублей. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.

«В октябре 2018 года ВТБ приобрел 85,0% обыкновенных акций и 9,6% привилегированных акций банка «Возрождение». Предварительная стоимость покупки оценивается в 9,7 миллиарда. Группа находится в процессе обсуждения и оценки влияния сделки», — говорится в отчетности.

«Сделка полностью закрыта. Расчеты произведены. Мы не ожидаем никаких изменений, мы раскроем влияние «Возрождения» в четвертом квартале. Прибыли она генерировать не будет, мы рассчитываем на синергетический эффект», — прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.



«По итогам четвертого квартала представим, как «Возрождение» вписалось в группу. Будет приведена справедливая стоимость активов «Возрождения», — добавил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.



Ранее эксперты оценили стоимость покупки контрольного пакета банка в такую же сумму. Они ожидают, что на выкуп оставшихся акций у миноритариев банк потратит еще 1,7 млрд рублей, в результате чего общая стоимость покупки «Возрождения» может достигнуть 11,4 млрд рублей.