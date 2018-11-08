Следующее заседание ЦБ намечено на 14 декабря.
Согласно прогнозу группы ВТБ, ключевая ставка Банка России сохранится на уровне 7,5% до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.
«Несмотря на то что ставки Центрального банка не снижались так, как мы ожидали в начале года, сегодня мы ожидаем сохранения ставки на уровне 7,5%», — отметил топ-менеджер.В октябре совет директоров Банка России оставил показатель неизменным, тогда как 14 сентября ставка выросла на 0,25 процентного пункта. Такое решение регулятор принял впервые с декабря 2014 года. Следующее заседание ЦБ намечено на 14 декабря.
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