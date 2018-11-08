Согласно прогнозу группы ВТБ, ключевая ставка Банка России сохранится на уровне 7,5% до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Несмотря на то что ставки Центрального банка не снижались так, как мы ожидали в начале года, сегодня мы ожидаем сохранения ставки на уровне 7,5%», — отметил топ-менеджер.