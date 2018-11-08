Хакерам удалось заработать всего около тысячи долларов.
В Южной Корее арестовано пять человек по подозрению в заражении более 6 тысяч компьютеров вредоносным ПО для скрытого майнинга криптовалют.
Как сообщает Anycoin, согласно отчету Кибербюро Корейского национального полицейского агентства, хакеры получили более 32 тысяч адресов электронной почты пользователей, которые искали работу на соответствующих сайтах и форумах. Злоумышленники разослали им письма от имени агентов по трудоустройству или потенциальных законодателей, при открытии которых или скачивании вложенного файла в фоновом режиме на компьютер жертвы загружалось ПО для скрытой добычи криптовалюты.
Таким образом удалось заразить около 6 тысяч машин. По данным полиции, хакерам удалось заработать всего около тысячи долларов.
Оценить:
Нет комментариев