В Южной Корее арестовано пять человек по подозрению в заражении более 6 тысяч компьютеров вредоносным ПО для скрытого майнинга криптовалют.

Как сообщает Anycoin , согласно отчету Кибербюро Корейского национального полицейского агентства, хакеры получили более 32 тысяч адресов электронной почты пользователей, которые искали работу на соответствующих сайтах и форумах. Злоумышленники разослали им письма от имени агентов по трудоустройству или потенциальных законодателей, при открытии которых или скачивании вложенного файла в фоновом режиме на компьютер жертвы загружалось ПО для скрытой добычи криптовалюты.

Таким образом удалось заразить около 6 тысяч машин. По данным полиции, хакерам удалось заработать всего около тысячи долларов.