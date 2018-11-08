Группа специалистов Банка Израиля опубликовала отчет о предложении выпуска национальной цифровой валюты.

Команда в своем документе описала ряд преимуществ, которые дает выпуск «электронного шекеля» (e-shekel): возможность предоставления обществу доступа к ликвидности при снижении использования физических денег, поддержка платежной системы страны, повышение ее эффективности. Также в случае заинтересованности Центробанка е-шекель может стать его монетарным инструментом.

Выпуск электронного шекеля может помочь в борьбе с теневой экономикой — проведение незарегистрированных финансовых операций усложнится, сообщает Anycoin .

Среди проблем, связанных с выпуском е-шекеля, назвается возможное ограничение доступа к новым деньгам технологическими проблемами. Кроме того, возможный технический сбой с электронными деньгами может нанести ущерб репутации ЦБ. При этом ни один центральный банк в передовой экономике пока не выпустил цифровую валюту для широкого использования.

Таким образом, специалисты посоветовали Банку Израиля не делать шагов в направлении выпуска цифровой валюты, пока этого не сделает центробанк крупной развитой экономики.