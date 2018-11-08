Хабаровские следователи проверяют информацию о противоправных действиях коллекторов, которые угрожали должнику расправой, а также разместили в социальных сетях непристойные фотоколлажи с членами его семьи, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

«В эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, как житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следственные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

