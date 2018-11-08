Таможня разработала меры противодействия каждой из схем.
Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ. Прежде всего это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — пояснил Шкляев.
Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении и зачастую находящееся уже в нерабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — сказал Шкляев.
Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флеш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — пояснил чиновник ФТС.
Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. «То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции», — заявил Шкляев.
Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд долларов.
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