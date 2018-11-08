Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, которые чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ. Прежде всего это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, рассказал в интервью РИА Новости глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема, по его словам, подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит. Через некоторое время после осуществления платежей эта фирма-однодневка фактически прекращает свою деятельность», — пояснил Шкляев.

Вторая схема, по словам чиновника, связана с многократным завышением цен ввозимых в Россию товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, бывшее в употреблении и зачастую находящееся уже в нерабочем состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы», — сказал Шкляев.

Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флеш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — пояснил чиновник ФТС.

Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических операциях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ. «То есть, когда участник ВЭД предоставляет информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой уполномоченный банк может соотнести ее с тем, что ему предоставили таможенные органы, и если какие-то сведения являются подложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции», — заявил Шкляев.

Принятые меры позволили, по его словам, предотвратить незаконные валютные операции на сумму более 3 млрд долларов.