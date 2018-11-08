Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовая поддержка направлена на строительство в Дубне предприятия по выпуску современных медицинских изделий и средств экспресс-диагностики. В настоящее время компания осуществляет проект по разработке и производству инновационных перевязочных средств и материалов с уникальными характеристиками.

Согласно плану реализации проекта первая очередь производства будет запущена в 2019 году. В 2021 году планируется завершить весь комплекс работ. Производственный комплекс будет оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением современных технологий производства. По окончании строительства будет создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Компания «Эверс», основанная в 2017 году, входит в ГК «Эверс груп Рус». Является участником Медико-технического кластера Московской области и резидентом особой экономической зоны «Дубна».