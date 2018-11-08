Правоохранительные органы Московской области проверяют жилой комплекс «Эдельвейс Комфорт» в Балашихе, на территории которого, по предварительным данным, работала майнинговая ферма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал «360». По его информации, обнаружить ферму удалось из-за задолженности жильцов ЖК перед «Мосэнергосбытом» — за лето долг вырос до 30 млн рублей.

Как сообщил телеканал, полиция считает, что оборудование для криптофермы установил Константин Золотухин — руководитель товарищества собственников недвижимости.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области рассказали РБК, что местные жители сообщили дежурной части о незаконной предпринимательской деятельности в одном из домов на улице Чистопольской. «Сотрудники выехали на место, по данному факту проводится проверка», — сказали в главке. Предполагаемый владелец майнинговой фермы Константин Золотухин отказался разговаривать с корреспондентом РБК.

Как рассказал РБК пресс-секретарь «Мосэнергосбыта» Вадим Надточев, задолженность ЖК «Эдельвейс Комфорт» накопилась с июля 2018 года.

«Чистая просрочка с июля по сентябрь — 26 миллионов рублей, за октябрь еще подсчеты идут, но там будет более 10 миллионов рублей за месяц», — сказал Надточев. Он отметил, что у «Мосэнергосбыта» есть договор обслуживания только на один дом, он заключен с управляющей компанией, аффилированной с застройщиком ЖК — ООО «Римэка». При этом в комплексе уже пять жилых домов, отметил представитель компании. Надточев сообщил, что с начала лета выплаты от УК прекратилась.

«Мы стали вводить ограничения по поставке электроэнергии и увидели, что у застройщика уже несколько жилых домов. От жителей узнали, что в нежилом помещении была криптоферма, и, действительно, нашли ее вместе с прокуратурой в одном из подвалов. Расход энергии шел не только на нежилые помещения, но и на магазины и шашлычную, расположенные на первых этажах. Договоров с этими юрлицами у нас также нет», — сообщил пресс-секретарь. Надточев добавил, что 8 ноября сотрудники полиции нашли вторую криптоферму рядом с детсадом.

Несмотря на то что выплаты от управляющей компании прекратились, жители платили по счетам за электроэнергию с завышенной стоимостью. В «Мосэнергосбыте» отметили, что застройщик не соблюдает установленные сроки погашения задолженности.

