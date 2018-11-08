Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ни одна из стран Евросоюза через 30 лет не будет входить в «большую семерку» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) — объединение самых экономически развитых стран мира.

«Мы будем терять экономический вес в предстоящих десятилетиях. В данный момент доля ВВП ЕС в мировой экономике составляет около 22—23%, через 20 лет эта доля понизится до 15—17%. Через 30 лет ни одна страна — член ЕС не будет входить в «большую семерку», — заявил в четверг Юнкер после встречи с премьер-министром Финляндии Юхой Сипилей на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном сайте ЕК.

Юнкер также отметил, что ЕС «теряет вес с демографической точки зрения». «В конце этого столетия население ЕС будет составлять лишь 4% от 10 миллиардов человек», — сказал он.