Разработчики аппаратных кошельков Trezor представили новые версии ПО для Model T (2.0.9) и Trezor One (1.7.1). Отмечается, что многие изменения были имплементированы сторонними разработчиками из сообщества пользователей.

Как поясняют разработчики, Trezor Model T теперь поддерживает альткоины monero, cardano, stellar, ripple, tezos, decred, groestlcoin, lisk, zencash и zcash в версии после хардофорка Sapling, а Trezor One кроме того еще и протокол WebUSB, работающий также с менеджером паролей TPM. Это позволит пользователям подключать криптокошелек и TPM напрямую через Google Chrome без Trezor Bridge, сообщает Anycoin .