Тинькофф первым среди российских банков проведет полноформатный киберспортивный турнир Tinkoff Dota Cup. Принять участие смогут первые 64 зарегистрировавшиеся команды. При этом в турнире запрещено участие профессионалов.

Призовой фонд составит 1 300 000 рублей. Призы за первое, второе и третье место составят 500 000, 200 000 и 100 000 рублей соответственно. Победитель турнира сможет сразиться с командой Тинькофф Банка в шоу-матче и удвоить приз, получив миллион, говорится в сообщении кредитной организации.

Регистрация команд действует с 7 по 29 ноября. Групповой этап пройдет 1 и 2 декабря, плей-офф — с 8 декабря по 16 декабря. Финал и шоу-матч состоятся 22 декабря.

Также и болельщики смогут получить 120 призов от 1 000 до 5 000 рублей. Для этого можно делиться профилем команды в соцсетях и участвовать в викторине. Дополнительные призы предназначены тем фанатам, чьи команды попадут в плей-офф.

Все игры будут транслироваться на сайте проекта: dota2.tinkoff.ru. На стадии плей-офф будет работать профессиональный комментатор матчей по Dota — LanigirO.