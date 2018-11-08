Цены на нефть вырастут в ближайшее время, поскольку санкции США против Ирана приведут к дефициту предложения топлива на мировом рынке, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«Естественным образом в ближайшее время мы станем свидетелями увеличения цены на нефть», — приводит телерадиовещательная корпорация IRIB, на которую ссылается ТАСС, слова Зангане.

По его мнению, этого не произошло ранее только благодаря усилиям Вашингтона. «Правительство США в преддверии выборов начало поставлять топливо на рынок из своих запасов и искусственно снизило цену на нефть и бензин», — пояснил министр.

Зангане также подчеркнул, что действия президента США Дональда Трампа приводят «к уменьшению предложения топлива на мировом рынке». «Увы, ближайшие месяцы станут непростым периодом для импортеров нефти», — добавил он.

5 ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Однако американские власти выдали нескольким странам и регионам временные разрешения на закупки нефти у Ирана, среди них Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. По разным оценкам, иранский экспорт нефти уменьшился уже на 1 млн баррелей в сутки. Максимального уровня он достигал в апреле этого года — 2,8 млн баррелей в сутки. Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.



Еврокомиссия 8 ноября опубликовала прогноз, в котором повысила оценку среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2018—2019 годы до 75,1 и 80,6 доллара за баррель соответственно. Предыдущая оценка — 67,7 и 63,9 доллара за баррель.