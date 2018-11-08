Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил взыскать с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего банк «Российский Кредит» до отзыва у него лицензии, более 33 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Заявление было подано в рамках дела о банкротстве «Роскредита». АСВ, конкурсный управляющий банка, потребовало компенсировать убытки в виде реального ущерба на сумму около 33,3 млрд рублей, которые были причинены банку сделками, совершенными в период с 2014 по 2015 год председателем совета директоров и одновременно основным владельцем «Роскредита» Мотылевым.

«Мотылев обогащался за счет средств, привлеченных банком… Он намеренно выводил активы банка, чтобы лично обогащаться», — сказал представитель АСВ. Он также отметил, что сразу после отзыва у банка лицензии Мотылев покинул Россию.

Как пояснил представитель АСВ в суде, было выдано 57 кредитов 40 заемщикам на сумму около 34 млрд рублей. АСВ пыталось взыскать задолженность, но оказалось, что «у заемщиков нет никакого имущества — вообще ничего не удалось взыскать». По словам заявителя, выдавая кредиты, Мотылев нарушал корпоративную структуру управления банком, ссуды не согласовывались ни с кредитным комитетом, ни с другими органами управления.

Представитель АСВ сообщил в суде, что госкорпорация проследила дальнейшее движение средств от «технических» заемщиков и установила, что конечным выгодоприобретателем являлся сам Мотылев. По словам юриста, «по сути, он в свою пользу выводил из банка деньги под видом невозвратных кредитов». «Редкий случай, когда личное обогащение происходило так открыто», — сказал юрист. Кроме того, как ранее отмечал представитель АСВ, Мотылевым проводилось отчуждение принадлежавших «Роскредиту» ликвидных ценных бумаг в преддверии отзыва у банка лицензии.

Мотылев в феврале был признан банкротом. В реестр требований кредиторов экс-банкира на тот момент были включены его обязательства на сумму около 20 млрд рублей. Мотылев сейчас находится в Великобритании, он объявлен в международный розыск. Своего представителя экс-банкир в суд в четверг не прислал.