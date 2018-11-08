Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам столичного Инкаробанка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Почта Банк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Прием заявлений на компенсации по счетам ( вкладам ) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 12 ноября. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 9 ноября на сайте АСВ и 12 ноября в газете «Московский комсомолец».



Лицензия у Инкаробанка была отозвана 31 октября текущего года.