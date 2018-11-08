Нефть марки Brent в ходе торгов четверга дешевела до уровня ниже 71 доллара за баррель, свидетельствуют биржевые данные.

Так, стоимость январских контрактов на Brent в Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок по состоянию на 20:27 мск равнялась 70,63 доллара за баррель. Котировки затем перешли к росту, но находятся ниже уровня закрытия предыдущих торгов, составляя на 20:56 мск 71,18 доллара за баррель (минус 1,25%).

По наблюдениям ТАСС, цена Brent в последний раз уходила ниже 71 доллара в середине августа этого года.