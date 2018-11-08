США в четверг вводят новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму, которые будут распространяться на трех граждан и девять организаций. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе, передает ТАСС.

«Сегодня Министерство финансов США официально объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом. Они коснутся трех физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушением прав человека», — сказал он.

«Позиция США заключается в том, что мы сохраняем санкции, которые у нас есть в отношении России, и готовимся время от времени дополнять их, пока Россия не обеспечит прогресса по Украине. В случае Крыма мы ожидаем продолжительного противостояния по вопросу статуса полуострова. Что касается Донбасса, мы настаиваем на полном выполнении Россией минских соглашений, которые Россия пока не выполнила», — заявил американский дипломат.

По его словам, когда Россия «шаг за шагом выполнит минские соглашения, США будут готовы сделать шаг назад и отменить свои санкции».



Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».