На фоне торгового конфликта с США китайские валютные резервы в октябре снизились до 18-месячного минимума, сообщает со ссылкой на данные китайского Центробанка Reuters. Запасы, согласно материалам регулятора, упали на 33,93 млрд долларов до 3,053 трлн долларов.

Подобное падение, как замечает агентство, стало самым большим за месяц с декабря 2016 года (предыдущий максимум был установлен в сентябре, тогда за один месяц запасы сократились на 22,69 млрд долларов). Опрошенные Reuters эксперты ранее, как напоминает агентство, прогнозировали сокращение китайских валютных резервов в октябре только на 27 млрд долларов до 3,06 трлн.

Случившееся китайский валютный регулятор отнес к корректировке цен на глобальные активы, а также «последствиям оценки валюты», вызванным ростом индекса доллара на 2,1%.

Теперь чистые продажи иностранной валюты коммерческими банками Китая в октябре, вероятно, составят порядка 3 млрд долларов, цитирует Reuters заявление Государственного управления валютного контроля КНР. Эта сумма, как заметили представители регулятора, составит 80% от аналогичного показателя в сентябре.

В конце октября, как напоминает агентство, китайский юань приблизился к психологическому уровню — 7 юаней за доллар. В последний раз подобные показатели наблюдались во время мирового финансового кризиса. Теперь Китай, как рассказали источники Reuters, скорее всего, будет использовать свои обширные резервы, чтобы остановить резкое падение валюты. В противном случае, как заметили собеседники агентства, это может привести к серьезному оттоку капитала.