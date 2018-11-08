Тарифная реформа ОСАГО может привести к росту стоимости полисов, но в среднем рост не превысит 1,5% — таковы результаты последнего актуарного исследования по тарифам, заявил 7 ноября в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин. Впрочем, еще одни расчеты, которыми руководствуется регулятор в подготовке реформы, предлагают усложнить получение автовладельцами скидок за безаварийную езду, увеличить максимальную наценку за совершение ДТП и продлить ее применение на годы, пишет «Коммерсант».



Напомним, весной ЦБ сообщил о подготовке первого этапа реформы — расширении на 20% вверх и вниз тарифного коридора, изменении системы «бонус-малус» (КБМ) и коэффициента возраста и стажа. По словам Чистюхина, более чем в 20 регионах РФ тариф может быть снижен. Однако исследование Финансового университета для ЦБ по реформе системы КБМ констатирует, что для сбалансированности системы получение скидок за безаварийную езду следует существенно усложнить, а санкции за аварии — ужесточить.



Сейчас действуют 15 классов аварийности, максимальный увеличивает тариф в 2,45 раза, минимальный — снижает вдвое. После аварии по вине водителя он переходит в максимальный класс аварийности и может вернуться к базовой цене полиса только через четыре года. При разработке этой системы как прототип «была использована немецкая система, которая в процессе доработки была модифицирована экспертными предположениями без проведения расчетов и в результате оказалась теоретически несбалансированной», признают исследователи.

Долгосрочно нынешняя система приведет к сокращению страховой премии более чем вдвое: среднее значение КБМ за последние три года снизилось до 0,81 «против ожидаемого равновесного значения, равного единице», а при продолжении тренда максимальную скидку получат около 70% застрахованных.

Чтобы сбалансировать систему, исследователи предлагают ужесточить переходы автовладельцев между классами аварийности. В жестком варианте максимальный коэффициент для аварийного класса М (2,45) предлагается повысить до 3,85, а срок его применения продлить до девяти лет. При этом вернуться к коэффициенту 1 можно будет только на 12—13-й год, а скидки за безаварийную езду начнутся на 14—15-й год после ДТП. Во втором варианте максимальный коэффициент предлагается поднять до 2,78, а срок выхода из него — до шести лет без аварий. При этом оба варианта предполагают схему «больше штрафов, меньше скидок». Фактически в такой конструкции реформа КБМ сведется к балансировке экономики ОСАГО за счет «аварийных» водителей. По данным, которые привел 7 ноября в Госдуме Чистюхин, без аварий в РФ ездят 80%, 20% попадают в ДТП один раз или более. Впрочем, пока сроки тарифной реформы начиная с весны сдвигаются, очередная намеченная регулятором дата вступления новых тарифов — с начала 2019 года.