Председатель правления Бинбанка Сергей Шевченко в начале 2019 года перейдет на работу в Альфа-Банк, рассказали РБК два источника на банковском рынке. С января Шевченко «возглавит в банке единую сеть продаж», подтвердили в пресс-службе Альфа-Банка, чья сеть насчитывает более 750 отделений в 120 городах России.

Сейчас в Альфа-Банке нет должности, на которую придет нынешний руководитель Бинбанка, сообщил источник РБК, близкий к кредитной организации. Есть цель до конца года сформировать новую систему управления сетью отделений для повышения ее эффективности, отметил он.

Шевченко возглавил санируемый ЦБ Бинбанк в марте 2018 года. Он должен был осуществлять руководство этой кредитной организацией на этапе ее присоединения к банку «ФК Открытие», сообщали источники РБК. Процесс объединения должен быть завершен до конца текущего года. РБК ожидает ответа от «ФК Открытие» и Бинбанка.

В Альфа-Банке Шевченко уже работал: в период с 2003 по 2009 год в ранге старшего вице-президента он курировал работу с региональными подразделениями.

Три месяца назад в Альфа-Банке сменился главный управляющий директор: с 1 августа им стал Владимир Верхошинский, возглавлявший ранее розничный бизнес ВТБ. В октябре Верхошинский вошел в правление Альфа-Банка в статусе первого заместителя предправления. За последние три месяца команда нового управляющего директора Альфа-Банка заметно обновилась . Так, 1 ноября должность главного операционного директора Альфа-Банка занял выходец из белорусской «дочки» ВТБ Дмитрий Фролов (вместо Марии Шевченко), а на этой неделе ответственным за развитие направления «средний бизнес» стал бывший зампред правления банка «Российский Капитал» Владимир Воейков.